Devlet-i Aliyye Ocakları, Kudüs'ün fethinin 504. yılını kutladı

Devleti Aliyye Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selin Han'ın Kudüs'ü fethinin yıl dönümünde basın açıklaması yaptı.



İmaret Camii bahçesinde gerçekleştirilen açıklaya Devleti Aliyye Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Erdin ve ocak mensupları katıldı. Devleti Aliyye Ocakları Afyonkarahisar Eğitim Komisyonu Başkanı Yunus Emre Çetinkaya burada yaptığı açıklamada 31 Aralık 1516 tarihinde Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selin Han’ın Kudüs'ü Osmanlı topraklarına ilhak etmesinin önemine değindi. Çetinkaya şöyle devam etti:

“Bizler Devleti Aliyye Ocakları olarak yüzyıldır üzerimizde oynanan oyunları bozmaya, şanlı tarihimize sahip çıkmaya, ve ecdadımızın izinden giderek tekrar bütün dünyada hakkın ve adaletin hâkim olduğu bir nizam kurmaya geliyoruz. Bu vesile ile şunu bütün dünyaya buradan ilan ediyor ve diyoruz ki; Biz Osmanlı torunlarıyız ve Osmanlı geri döndü. Artık bizi oyalamak için oluşturduğunuz suni gündemlerle, hayâl ürünü propagandalarla, tarihimizin ve inancımızın kabul etmediği gün ve geceler ile bu necip milletin tekrar şahlanmasına mani olamayacaksınız. Bizans artığı kutlamalara, ellerinde Suriye, Irak ve Kudüs'teki kardeşlerimizin kanları olan Hristiyan dünyasının dini ve milli günlerine, onların kültelerine ve yılbaşı rezilliklerine hiçbir Osmanlı torunu ortak olamaz. 31 Aralık bizler için şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. 31 Aralık bizler için Kudüs demektir, Mescidi Aksa demektir. 31 Aralık bizler için Hazreti Ömer demektir, Selahaddini Eyyubî demektir, Yavuz Sultan Selim demektir, 31 Aralık bizler için cennetmekân ulu hakan Sultan Abdulhamid Han demektir. Bu tarihi gün bizler için adalet demektir, emanet demektir."

Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi.

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