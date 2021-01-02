Afyonkarahisar’da kısıtlamanın 3. gününde denetimler devam ediyor

Türkiye’nin kavşak noktalarindan birisi olan Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında denetim noktası oluşturdu. Bu noktalardan geçiş yapan tüm araçlar ekipler tarafından durdurularak izin belgelerinin kontrolü yapılıyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyeti olmayan araç sürücülerine ise cezai işlem uyguluyor. Dört bölgeyi birbirine bağlayan kavşaktan normal dönemlerde binlerce araç geçiş yaparken, kısıtlamanın olduğu günlerde ise geçiş yapan araç sayısının büyük oranla düştüğü gözlendi.

Öte yandan, Afyonkarahisa’da sabah saatlerinde görülen yoğun sis ise araç sürücülerine zor anlar yaşatırken bazı bölgelerde görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü belirtildi.

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