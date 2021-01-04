Derbent İnleri keşfedilmeyi bekliyor Derbent köyü sakinleri Frig vadisinin devamı ‘Derbent İnleri’nin turizme açılmasını istiyor Bayat ilçesinin gizli kalmış eşsiz güzellikteki ‘Derbent İnleri’

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde bulunan ve Frig Medeniye’tine ait olduğu bilinen ‘Derbent İnleri’ keşfedilmeyi bekliyor. Frig vadisinin devamı niteliğindeki mağaralara bölge halkı daha fazla ilgi gösterilmesinin ve inlerin turizme açılmasını istiyor.

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde Kütahya ve Eskişehir bölgesinde de yaşayan Frigyalılar döneminde kalma ve Romalılarında yaşadığı bilinen Derbent mağaraları son zamanlarda define avcılarının tahribatına uğrarken, köylüler buradaki yontma eserlerin turizme kazandırılmasını bekliyor. 30 yıllık tarihe sahip mağaralarda yontma taş devrinde yaşayan medeniyetlere ait kalıntılar ve mezarlar bulunuyor.

Buradaki tarihi dokunun daha fazla tahrip edilmeden turizme açılmasını istediklerini belirten Derbent Köyü Muhtarı Servet Cirit, “Derbent Köyü sınırları içerisinde bulanan mağaralar yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip. Bu mağaralar eski Frigyalılar zamanında yapılmış, yontma taş devrinden kalma mağaralardır. Bu mağaraların devlet büyüklerimiz tarafından korunup milli parklara açılmasını, turizme açılmasını devlet büyüklerimiz tarafından talep ediyoruz. Kaçak kazı yapanlar buradaki yapılar tahrip edip buralarda çanak, küçük toplama paralar gibi şeyler buldukları söyleniyor. Mağaraların içerisinde yontma mezarlar bulunmaktadır. Kaçak kazıcıların buradaki insan kemiklerini ortaya çıkardıkları gözle görünmektedir” diye konuştu.

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