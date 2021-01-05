Emirdağ’da alt yapı çalışmaları sürüyor

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Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi tarafından ilçede başlatılan alt yapı çalışma devam ediyor.

Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet mahallesi Rıhtım Boyu caddesindeki mezar köprüsü ile Kültür Evi (Eski İnkılap ilkokulu) kilitli parke taşı çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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