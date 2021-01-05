FETÖ’nün emniyet bayan mahrem yapılanmasında yer alan bir kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün emniyet bayan mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen bir kadın yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından yapılan operasyonla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün emniyet bayan mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen; Şükran K. (49) yakalandı. Özel sektör çalışanı olduğu tespit edilen Şükran K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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