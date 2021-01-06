Medya okur yazarlığını geliştirmek için proje yaptılar e-Twinning platformuna "Medya HOPPE" adı altında bir projeyle katıldılar

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde ortaokul öğretmen ve öğrencileri tarafından medya okur yazarlığının geliştirilmesi amacıyla "Medya HOPPE" adında bir proje çalışması başlattı.

İhsaniye Karacaahmet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Halil Kurum ve öğrencileri eTwinning platformu üzerinden "Medya HOPPE" adında bir proje çalışması başlattı. Projeye, Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı. Projede toplam 10 öğretmen ve 50’ye yakın öğrenci görev aldı. Projenin koordinatörü Halil Kuru proje hakkında bilgi vererek, "Medya okuryazarlığı, görsel, işitsel ve basılı kanallar aracılığı ile medya iletilerine ulaşabilme ve bu iletileri eleştirme, yorumlama ve değerlendirme becerisidir. Bu beceri de teknoloji kullanımı, eleştiri yapma, sorgulama ve yorumlama yeteneği önemlidir. Bu bağlamda günümüzde çağın gelişimine uyum sağlayıp, bu becerinin erken yaşlarda çocuklara kazandırılması amaçlandırılmaktadır. Projede farklı ve eğlenceli bir yaklaşım izlenerek 'HOPPE' adında öğreten, eğlendiren, eleştiren ve yorumlayan bir karakter oluşturuldu. "HOPPE" karakteri çocukları hem eğlendirecek hem de proje ile ilgili bilgilendirici çalışmalar ve etkinlikler yaptıracak. Projedeki hedef, öğrencilerin medya okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları, bilinçli birer medya okuryazarı olma yolunda ise ilk adımları atmalarını sağlamak" dedi.

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