Şuhut'ta kuaför ve berberlere korona denetimi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit19) salgını dolayısıyla zabıta ve sağlık ekipleri tarafından kuaför ve berberlere yönelik denetim yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut'ta da Covid19 salgınını önlemek amacıyla zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezindeki kuaför ve berberlere yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili denetim yapıldı. Zabıta ve sağlık ekipleri kurallara uyulması konusunda esnafı uyardı.

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