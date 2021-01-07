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Vakaların düştüğü kentte vatandaşlardan “rehavete kapılmayalım” uyarısı O il Hayat Eve Sığar uygulamasında maviye döndü

İHA

Vakaların düştüğü kentte vatandaşlardan “rehavete kapılmayalım” uyarısı O il Hayat Eve Sığar uygulamasında maviye döndü

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da korona virüs (Covit19) vakalarının azalmaya başlaması ile özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının etkili olduğunu söyleyen vatandaşlar, kısıtlamaların ve tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirtirken, kısıtlama Hayat Eve Sığar uygulamasında kırmıza bürünen kentin tamamen maviye döndüğü görüldü.
İçişleri Bakanlığı’nın uyguladığı kısıtlamaların ardından Afyonkarahisar’da Korona virüs vakalarında büyük bir düşüş yaşanırken, bu düşüş Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kısıtlamalar öncesi uygulamada Afyon haritası kırmızıya bürünürken, şimdi ise kentin büyük bir bölümünün maviye döndüğü görüldü.
Kentteki vaka düşüşlerine dikkat çeken vatandaşlar kısıtlamanın oldukça başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, rehavete kapılmadan pandemiye karşı alınan tedbirlerin uygulamasına devam edilmesini gerektiğini kaydettiler.
Kısıtlamaya devam edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, virüsten kurtulmak için kısıtlamaların gevşetilmeden gerekirse her gün uygulanması gerektiğini vurguladılar.

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