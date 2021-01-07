FETÖ sanığı önce serbest bırakıldı daha sonra tutuklandı

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Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün emniyet mahrem bayan yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve hakkında tutuklama kararı bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Bayan yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Nilüfer A. düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak Mahkemece Adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin teslimi sonrası Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklamaya yönelik Aranma kaydı çıkarılan Nilüfer A., yakalanarak Cezaevine teslim edildi.

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