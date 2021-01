Başkan Şahin: “İscehisarspor emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Afyonkarahisar Belediye Bakanımız Ahmet Şahin, İscehisarspor’un 3. Lig parolasıyla çıktığı yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydederek, bu kapsamında ilçenin takımına sahip çıkacağını dile getirdi.

Başkan Şahin, İscehisarspor Kulüp Başkanı Erdem Mercan, İscehisarspor Yöneticileri İdris Şahin ve Turgut Demirel ile birlikte İlçe Kaymakamı Uğur Kapar’ı makamında ziyaret etti.

İscehisar Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını belirten Başkan Şahin, “3. Lig parolasıyla çıktığımız bu süreçte sizlerin de desteğini bekliyoruz. İdarecileri, kurumları ve işadamlarımızla birlikte el ele İscehisarsporumuzu en iyi yerlere taşıyacağız inşallah” dedi.

Kaymakam Uğur Kapar ise takıma profesyonel ligde mücadele etmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirerek, “İlçemizin takımı İscehisarspor’un Bölgesel Amatör Ligde (BAL) bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphem yok. Profesyonel lig yolunda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Süper Lig şampiyonluğunun kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

