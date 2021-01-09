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Tek istekleri boylarına göre mutfak tezgahı Cüce çiftin tek derdi var: Mutfak tezgahlarının boylarına göre olmaması Cüce çift, mutfaklarının boylarına göre yapılması için hayırseverlerden destek bekliyor

İHA

Tek istekleri boylarına göre mutfak tezgahı Cüce çiftin tek derdi var: Mutfak tezgahlarının boylarına göre olmaması Cüce çift, mutfaklarının boylarına göre yapılması için hayırseverlerden destek bekliyor

Afyonkarahisar’da yaşayan ve toplumda cücelik olarak isimlendirilen akondroplazili çift, yaşadıkları evlerinin mutfak dolaplarının ve tezgahının boylarına uygun olarak yapılması için hayırseverlerden destek bekliyor.
Afyonkarahisar’da yaşayan 33 yaşındaki Ercan ile 38 yaşındaki Aysun Kubaş çifti, düğünlerde ve okul eğlencelerinde palyaçoluk yaparak geçimlerini sağlıyor. Ancak pandeminin başlaması, düğünlerin iptal olması ve okulların uzaktan eğitime başlamasıyla 8 aydır işsiz olan cüce çift, maddi anlamda zor günler geçiriyor. 2 çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde yeni bir apartman dairesine taşınan Kubaş çifti mutfaklarında yemek pişirirken büyük zorluk yaşıyor. Tezgahın önüne koydukları merdiven ile çeşmeye ve dolaplara yetişebilen çift daha öncesinde iki defa tezgahtan düşerek yaralandı. Kubaş çifti, hayırseverlerden 5 bin TL’ye yapılabilecek olan mutfak tezgahlarının ve dolaplarının boylarına göre yapılması için destek bekliyor.

"Maddi zorluklarla karşı karşıyayız"
Ercan Kubaş, pandemiden dolayı bir süredir işsiz olduklarını ve bu yüzden de maddi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kubaş şöyle devam etti:
“Pandemiden önce tiyatro, palyaçoluk yapıyorduk. Yeni bir eve taşındık ama mutfak tezgahı evimizin yaşam alanları bizim hayat şartlarımızı zorluyor. Siz yetkililerden ve yardımseverlerimizden bizim mutfağımız için destek istiyoruz. Mutfağımızın tezgahı ve dolapları yüksek. Eşimin rahatça ulaşabileceği, ben yokken de istediklerini alabileceği bir yer istiyoruz.”

"Mutfakta çok zorlanıyorum"
Aysun Kubaş ise, mutfakta kullandıkları merdiveni çıkarken çok zorlandığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Mutfakta merdiven çıkarken çok zorlanıyorum. Üst tarafa yukarıya bir şey koyulduğu zaman almam çok zor oluyor. İki defa merdivenden düştüm. Yardım eden kimsem yok. Allah razı olsun ara sıra büyük kızım ulaşabildiği yerlere o yardımcı oluyor. Mutfakta çok zorlanıyorum. Evim kira ben sadece mutfağımın yapılmasını istiyorum” dedi.

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