Polis durdurduğu iki araçta 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ile 2 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolunda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan uygulamada sürücülerinin şüpheli hareketlerde bulunduğu iki araç durduruldu. Araçlar da arama yapan ekipler 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ile 2 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi. Aramaların ardından her iki araçta bulunan M.B., N.Ç., E.V. ve N.K., gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.