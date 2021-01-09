Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını: 12 gözaltı

Afyonkarahisar’da kumarhaneye çevrilen eve yapılan baskında korona virüs (Covit19) tedbirlerini hiçe sayılarak kumar oynayan 12 kişiye para cezası kesildi.

Olay, Fakıpaşa Mahallesi Eski Sebze Pazarı caddesi üzerindeki bir binanın en katındaki daire meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri daireye yaptığı baskında 3 oda içerisinde 3 adet kahvehane masası olduğunu tespit etti. İçeride 12 kişinin olduğunu belirleyen ekipler şahısların her birine ayrı ayrı para cezası keserken, şahıslardan A.K., isimli kişiye ise ayrıca kumar oynanmasına yer temin ettiği için ikinci ceza kesildi. Eve çevrilen kumarhanede yapılan aramada ise üzerinde çeşitli isimler ve rakamların yazılı olduğu 2 adet defter, 2 adet okey takımı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.