Polis gelmeseydi sonsuza kadar uyuyacaktı Uyumak için 10 adet uyku hapı içen şahıs gözünü yoğun bakımda açtı

Afyonkarahisar’da uykusuzluk problemi çeken ve uyumak için 10’a yakın uyku hapı içtiği öne sürülen 34 yaşındaki genç adam gözünü hastanede açtı. Ölümden dönen şahıs 1 gün yoğun bakımda kalırken, dahiliye servisinde tedavisine devam ediliyor.

İlginç olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Hasan A. (34) isimli şahıs uykusuzluk problemi çektiğinden dolayı uyumak için 10’a yakın uyku hapı içti. Ardından bürosunda çalışmaya devam eden Hasan A., bir süre sonra çalışanları ve aile üyeleri haber alamayınca durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, büronun bulunduğu apartmanın dış kapısının kapalı olduğu için içeri giremedi. Ekipler bağırarak ve zile basarak bilinci yarı kapalı olan Hasan A.’nın alt kata inerek kapıyı açmasını sağladı. Şahıs sonrasında olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansına alınarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Hasan A., doktorların ilk müdahalesinin ardından 1 gün yoğun bakımda kalırken dahiliye servisinde tedavisine devam edildi. Hasan A.'nın tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

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