2. Lig: Afyonspor: 2 - Ankara Demirspor: 2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Ankara Demirspor ile 22 berabere kaldı.
Stat: Zafer Stadyumu
Hakemler: Murat Türkoğlu xx, Bülent Korkmaz xx, Volkan Kaan Topal xx
Afyonspor: Mehmet Doğan x, Emre Tosun xx, Onur Ramazan Toprak xx (Mert Polat Keklik dk. 87 ?), Cihan Özkara xx, Mehmet Özdıraz xx (Hacı Mustafa Karabulut dk. 87 ?), Seyfettin Anıl Yaşar xx, Yusuf Emre Kasal xx, Ferhan Evren xx (Veli Kızılkaya dk. 76 x), Ferit Erişçi xx, Gökhan Güven xx (Veysel Karani Ünal dk. 51 x), Okan Yıldız x
Ankara Demirspor: Bahadır Han Göngördü x, Hüseyin Güngör xx (Rahmi Can Karadaş dk. 46 x), Kamil İçer xx, Hasan Küçcük xx, Süleyman Güneş x, Ahmet Sivri xx, Serdar Eğdik xx, Hakan Turan x, Ahmet Devret xx, Taner Koç xx, Tura Yılmaz xx
Goller: Ferit Erişçi (dk. 7), Onur Ramazan Toprak (dk. 41) (Afyonspor), Ahmet Sivri (dk. 71), Süleyman Güneş (dk. 90+) (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: Gökhan Güven, Ferit Erişçi, Emre Tosun, Okan Yıldız (Afyonspor), Süleyman Güneş, Hakan Turan, Hasan Küçcük, Rahmi Can Karadaş (Ankara Demirspor)
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