İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Afyonkarahisar’ın Sadıklı ilçesinde iki katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sadıklı ilçesi Yunusemre mahallesinde iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıkan ve kısa sürede iki katlı ahşap binanın çatısını saran yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Hidayet Karakaya’ya ait olduğu öğrenilen evin çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. OEDAŞ yetkilileri tarafından elektriği kesilen binanın metruk bir şekilde olduğu ve içerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.