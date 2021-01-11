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TDH Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den muhalefete gönderme: “Muhalefete kimse güvenmiyor” “Muhalefet partilerinin dermanı kalmamış”

İHA

TDH Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den muhalefete gönderme: “Muhalefete kimse güvenmiyor” “Muhalefet partilerinin dermanı kalmamış”

Türkiye Değişim Partisi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhalefete kimse güvenmiyor. Muhalefet partilerinin dermanı kalmamış” dedi.
Başkan Sarıgül, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığının açılışı için kente geldi. Davul zurna ile partililer tarafından karşılanan Sarıgül burada İl Başkanı Kadir Uysal ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından bir otelde basın toplantısı gerçekleştiren Sarıgül’ü partililer yalnız bırakmadı. Türkiye’de kimsenin mevcut muhalefete güvenmediğini iddia eden Sarıgül, “Hollanda ile Konya’nın yüzölçümü aynı. Hollanda tarımdan sadece 175 milyar Euro ihracat yapıyor, Hollanda’nın toplam ihracatı ise yıllık 735 milyar Euro, bütün Türkiye’nin ihracatı ise 170180 milyar Dolar arasında. Hollanda, Konya kadar ama bizim 4 mislimiz kadar ihracat yapıyor. Bugün muhalefet partilerine kimse güvenmiyor. Çünkü birisi ‘sağcı’ demiş, birisi ‘solcu’ demiş. Ama TDP sağıda solu da korumuyor, sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz ve ‘ben insanım’ diyen herkesle beraberiz” diye konuştu.

“Türkiye’de ilaç da var çare de var”
Türkiye’de gelinen noktada siyasetin önünün tıkandığını ve bunun ilacının olduğunu vurgulayan Başkan Sarıgül, “Ülkemizde gelinen noktada siyasetin önü tıkanmış iktidar yıpranmış, sorunların üstesinden gelemez durumda ama muhalefet partilerinin de dermanı kalmamış. Bunun için artık Türkiye’de ilaç da var çare de var. İlaç da çare de TDP’dir, çare sizsiniz” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Sarıgül’e günü anısına plaket ile birlikte Afyon sucuğu ve lokumu hediye edildi.

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