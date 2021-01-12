(Özel) Gizemli Frig vadisinin en dikkat çekici eseri: ‘Yılantaş Kaya Mezarı’ Vadideki Yılantaş Kaya Mezarı özellikle yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor Mezarın girişindeki Medusa başlı yılan kabartmasına mızraklarıyla yılana saldıran savaşçılar dikkatleri üzerine çekiyor

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3 bin yıllık geçmişi ile dünyanın ilk yerleşim yerlerden birisi olan Frig vadisinin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yer alan ‘Yılantaş Kaya Mezarı’ özellikle turistlerin ilgisini çekiyor.

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