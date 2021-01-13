Otomobillerinde 230 metre uzunluğunda çalıntı telefon kablolarıyla yakalandılar

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Afyonkarahisar’da telefon iletişim hattı kablolarını çalan şahıslar araçlarında 230 metre uzunluğunda kabloları ile yakalandı.

Olay, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğlat ve Çatağıl köyü arasındaki alanda iletişim firmasına ait bakır kabloların çalındığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler bölgede çalışma başlattı. Araştırma sonrası Olukpınar köyü girişinde bir otomobili durduran ekipler araçta arama yaptı. Aramada 230 metre uzunluğunda birer metrelik boyutlarda kesilmiş bakır telefon kablosu ve 1 adet demir kesme makası ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan S.Ş. ve M.K., isimli şahıslar gözaltına alındı.

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