İzmir’den tarihi eser satmak için Afyon’a gelen şahısları jandarma yakaladı

İzmir’den Afyonkarahisar’a tarihi eser satmak için gelen 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araçta ise 11 adet tarihi sikke ve 1 adet kandil ele geçirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E. ve E.S., isimli şahısların tarihi eser satmak için İzmir’den Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine geleceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şahısları yakalamak için ilçede uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli şahısların bulunduğu aracı durdurularak şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 adet sikke ve 1 adet kandil ele geçirildi.

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