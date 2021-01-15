FETÖ'ye üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bayat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir ikametgâha operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Suna A., isimli şüpheli şahıs gözaltına alınırken çıkarıldığı Afyonkarahisar Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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