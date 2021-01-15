Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı

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Afyonkarahisar’da elinde çok sayıda tarihi eser bulunun bir kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; O.Ç., isimli şahsın Dinar ilçesinde bulunan iş yeri ve ikamet adresinde yapılan aramada, 409 adet sikke, 226 adet obje, 20 adet yüzük, 6 adet ok ucu, 1 adet taşlaşmış ağaç fosili olmak üzere 662 adet tarihi eser ve 1 adet detektör ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ç., hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

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