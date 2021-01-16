Kar altındaki Kocatepe'ye zorlu ulaşım Karlı havada Başkan Çelik ve gazetecilerin Kocatepe yolculuğu Büyükkalecik Belde Başkanı Abdullah Çelik; “Kocatepe’de verilen mücadele içinizi ısıtacak”

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Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kurtuluş Savaşı’nın başladığı Kocatepe’yi ziyaret eden Büyükkalecik Belde Başkanı Abdullah Çelik ve gazeteciler, yoğun kara rağmen tepeye ulaşarak, 1926 yılında verilen mücadeleyi anlamaya çalıştı.

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