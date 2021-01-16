Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

İHA

Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında evinde Aliağa Petkimspor'u 9476 mağlup ederek 9. galibiyetine ulaştı.
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediyespor, ligin 17. haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Afyon Belediye maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip maçın ilk 4 dakikada 132'lik seri ile öne geçti. İlk yarıda fark açan Afyon Belediye ilk çeyreği 2817, ikinci çeyreği de 5330 önde tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Aliağa Petkim farkı azaltmaya çalıştı. Farkı kapatmaya çalışan Aliağa Petkim karşısındaki Afyon Belediye üçüncü çeyrekte farkı 30 sayıya kadar ulaştırdı.
Son çeyreğe 7548 önde başlayan Afyon Belediye'de Sinan Sağlam bitime 4 dakika 23 saniye kala 5 faulle oyun dışı kaldı. Bu çeyrekte Aliağa Petkim farkı 18 sayıya kadar çekmeyi başardı. Afyon Belediye'de Efe Beşok ilk kez bu maçta bitime 1 dakika 44 saniye kala oyuna girdi. Afyon Belediye, Aliağa Petkimspor'u 9476 mağlup ederek 9. galibiyetine ulaştı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Mehmet Karabilecen xx, Serhat Büker xx
Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam xx 6, Wright xxx 14, Cruz xxx 19, Kairys xx 11, Leissner xx 10, Ekrem Sancaklı xx 5, Harun Apaydın xx 5, Egemen Güven 11, Macura xx 8, Efe Beşok x, Ali Tuncel x 2, Berke Aygündüz x 3
Aliağa Petkimspor: Ray xxx 22, Boran Güler x, Ege Arar xx 7, Okben Ulubay x 3, Hummer xx 6, Sarunas xx 12, Canberk Kuş x 2, Zack xx 8, Dorukhan xxx 16, Bilgehan x, Serkan Menteşe x
1. Periyot: 2817 (Afyon Belediyespor lehine)
Devre: 5330 (Afyon Belediyespor lehine)
3. Periyot: 7548 (Afyon Belediyespor lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar altındaki Kocatepe'ye zorlu ulaşım Karlı havada Başkan Çelik ve gazetecilerin Kocatepe yolculuğu Büyükkalecik Belde Başkanı Abdullah Çelik; “Kocatepe’de verilen mücadele içinizi ısıtacak”
YEREL HABERLER Kar altındaki Kocatepe'ye zorlu ulaşım Karlı havada ...
Evi yanan aileye hayırseverler sahip çıktı Ev eski halinden daha güzel oldu
YEREL HABERLER Evi yanan aileye hayırseverler sahip çıktı Ev eski ...
Afyonkarahisar'da kısıtlama ile birlikte denetimler başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kısıtlama ile birlikte denetimler ...
Afyonkarahisar Belediyesi haberleşme gruplarını BiP ve Telegram’a taşıdı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi haberleşme gruplarını BiP ...
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da belediye ekipleri karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da belediye ekipleri karla mücadeleye ...
Şuhut kar yağışıyla beyaza büründü
YEREL HABERLER Şuhut kar yağışıyla beyaza büründü
Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı
FETÖ'ye üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı
İzmir’den tarihi eser satmak için Afyon’a gelen şahısları jandarma yakaladı
YEREL HABERLER İzmir’den tarihi eser satmak için Afyon’a gelen ...
Domuz ile köpekler arasındaki amansız mücadele böyle görüntülendi Aç kaldığı için ilçe merkezine inen domuzu köpekler böyle kovaladı
YEREL HABERLER Domuz ile köpekler arasındaki amansız mücadele böyle ...
Afyonkarahisar güne kar ile uyandı Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı devam ediyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar güne kar ile uyandı Sabah erken ...
Afyonkarahisar’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesi Kaymakam Bilici: “Hayvan sayısını artırmak için çeşitli projeler uygulayacağız”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ ...
Afyonkarahisar’daki lastikçilerin kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’daki lastikçilerin kar mesaisi başladı
Şuhut'ta ilk korona virüs aşısı sağlık personellerine yapılmaya başladı
YEREL HABERLER Şuhut'ta ilk korona virüs aşısı sağlık personellerine ...
Afyonkarahisar'da kumar oynayan 16 kişiye 75 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kumar oynayan 16 kişiye 75 bin lira ...
Afyonkarahisar'da Cavid-19 aşıları yapılmaya başlandı Sağlık çalışanları aşı yaptırmaktan memnun
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Cavid-19 aşıları yapılmaya ...
Frig vadisi beyaz örtüsü ile büyülüyor Tarihi bölgenin karla kaplandığını gören vatandaşlar bu görüntüleri ölümsüzleştiriyor
YEREL HABERLER Frig vadisi beyaz örtüsü ile büyülüyor Tarihi ...