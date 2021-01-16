Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında evinde Aliağa Petkimspor'u 9476 mağlup ederek 9. galibiyetine ulaştı.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediyespor, ligin 17. haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Afyon Belediye maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip maçın ilk 4 dakikada 132'lik seri ile öne geçti. İlk yarıda fark açan Afyon Belediye ilk çeyreği 2817, ikinci çeyreği de 5330 önde tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Aliağa Petkim farkı azaltmaya çalıştı. Farkı kapatmaya çalışan Aliağa Petkim karşısındaki Afyon Belediye üçüncü çeyrekte farkı 30 sayıya kadar ulaştırdı.

Son çeyreğe 7548 önde başlayan Afyon Belediye'de Sinan Sağlam bitime 4 dakika 23 saniye kala 5 faulle oyun dışı kaldı. Bu çeyrekte Aliağa Petkim farkı 18 sayıya kadar çekmeyi başardı. Afyon Belediye'de Efe Beşok ilk kez bu maçta bitime 1 dakika 44 saniye kala oyuna girdi. Afyon Belediye, Aliağa Petkimspor'u 9476 mağlup ederek 9. galibiyetine ulaştı.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Mehmet Karabilecen xx, Serhat Büker xx

Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam xx 6, Wright xxx 14, Cruz xxx 19, Kairys xx 11, Leissner xx 10, Ekrem Sancaklı xx 5, Harun Apaydın xx 5, Egemen Güven 11, Macura xx 8, Efe Beşok x, Ali Tuncel x 2, Berke Aygündüz x 3

Aliağa Petkimspor: Ray xxx 22, Boran Güler x, Ege Arar xx 7, Okben Ulubay x 3, Hummer xx 6, Sarunas xx 12, Canberk Kuş x 2, Zack xx 8, Dorukhan xxx 16, Bilgehan x, Serkan Menteşe x

1. Periyot: 2817 (Afyon Belediyespor lehine)

Devre: 5330 (Afyon Belediyespor lehine)

3. Periyot: 7548 (Afyon Belediyespor lehine)

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