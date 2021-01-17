Kısıtlama saatinde inşaattan demir çalan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde inşaattan çaldığı demirleri yanındaki çuvala koyarak götürmeye çalışan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Stadyum mahallesi Şehit Ömer Çetin sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye geze polis ekipleri kısıtlama saatlerinde yanında çuval bulunan bir şahsın sokakta gezdiğini fark etti. A.A., isimli şahsı durduran ekipler şüphelinin yanındaki çuvaldan dıları sarkan demirler olduğunu fark edince A.A.’ya demirleri nerden bulduğunu sordu. Birkaç sorunun ardından polise çelişkili ifadeler vererek şahıs sonunda demirleri Pancar Mahallesi Üçyol Sakak üzerinde inşaat halindeki bir binadan çaldığını söyledi. Ardından inşaat sahibi ile irtibata geçen ekipler şahsın şikayetçi olması üzerine A.A.’yı gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.