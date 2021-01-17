İki bina arasına sıkışan köpek bakın nasıl kurtarıldı? Binaların arasındaki boşlukta mahsur kalan köpek sıvalar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki bina arasına sıkışan köpek bakın nasıl kurtarıldı? Binaların arasındaki boşlukta mahsur kalan köpek sıvalar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı

İHA

İki bina arasına sıkışan köpek bakın nasıl kurtarıldı? Binaların arasındaki boşlukta mahsur kalan köpek sıvalar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde girdiği iki bina arasındaki boşlukta sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, Hisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki binanın arasındaki yaklaşık 15 santimetrelik bolukta bir köpeğin sıkıştığını ve çıkmadığını gören çevre sakinleri durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeğin sıkıştığı boşluktaki binalardan birisinin sıvasını kırarak yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından hayvanı çıkarmaya başardı. Kurtulan köpek ise hızla olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama saatinde inşaattan demir çalan şahsı polis yakaladı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde inşaattan demir çalan şahsı polis ...
Kış şartlarının ağırlaştığı Akdağ’da yaban hayatı unutulmadı
YEREL HABERLER Kış şartlarının ağırlaştığı Akdağ’da yaban hayatı ...
Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler Seyrine doyumsuz manzarayı izlemek için 701 basamak çıktılar
YEREL HABERLER Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten ...
Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklıkları eksi dereceleri gördü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu Kar yağışı ...
(Özel) Malezya cinsi 300 gramlık tavukların çifti bin TL’ye satılıyor Yumurtası 20 liraya alıcı bulan tavukları evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı Bir su bardağı büyüklüğündeki Malezya cinsi tavuklara gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER (Özel) Malezya cinsi 300 gramlık tavukların çifti bin ...
Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa ...
Kar altındaki Kocatepe'ye zorlu ulaşım Karlı havada Başkan Çelik ve gazetecilerin Kocatepe yolculuğu Büyükkalecik Belde Başkanı Abdullah Çelik; “Kocatepe’de verilen mücadele içinizi ısıtacak”
YEREL HABERLER Kar altındaki Kocatepe'ye zorlu ulaşım Karlı havada ...
Evi yanan aileye hayırseverler sahip çıktı Ev eski halinden daha güzel oldu
YEREL HABERLER Evi yanan aileye hayırseverler sahip çıktı Ev eski ...
Afyonkarahisar'da kısıtlama ile birlikte denetimler başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kısıtlama ile birlikte denetimler ...
Afyonkarahisar Belediyesi haberleşme gruplarını BiP ve Telegram’a taşıdı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi haberleşme gruplarını BiP ...
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da belediye ekipleri karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da belediye ekipleri karla mücadeleye ...
Şuhut kar yağışıyla beyaza büründü
YEREL HABERLER Şuhut kar yağışıyla beyaza büründü
Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı
FETÖ'ye üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı
İzmir’den tarihi eser satmak için Afyon’a gelen şahısları jandarma yakaladı
YEREL HABERLER İzmir’den tarihi eser satmak için Afyon’a gelen ...
Domuz ile köpekler arasındaki amansız mücadele böyle görüntülendi Aç kaldığı için ilçe merkezine inen domuzu köpekler böyle kovaladı
YEREL HABERLER Domuz ile köpekler arasındaki amansız mücadele böyle ...
Afyonkarahisar güne kar ile uyandı Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı devam ediyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar güne kar ile uyandı Sabah erken ...