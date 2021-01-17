İki bina arasına sıkışan köpek bakın nasıl kurtarıldı? Binaların arasındaki boşlukta mahsur kalan köpek sıvalar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde girdiği iki bina arasındaki boşlukta sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Hisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki binanın arasındaki yaklaşık 15 santimetrelik bolukta bir köpeğin sıkıştığını ve çıkmadığını gören çevre sakinleri durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeğin sıkıştığı boşluktaki binalardan birisinin sıvasını kırarak yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından hayvanı çıkarmaya başardı. Kurtulan köpek ise hızla olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

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