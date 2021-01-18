(Özel) Frigya’da kayaya oyularak yapılan Ayazini Kilisesi inanç turizmine kazandırılacak Tarihi 9. yüzyıla dayanan kilisede kısa bir süre sonra restorasyon çalışması başlayacak Frigya inanç turizminin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe sınırları içerisindeki milattan sonra 9. yüzyılda kayaya oyularak yapılan eşsiz güzellikteki tarihi Ayazini Kilisesi restore edilerek inanç turizmine kazandırılacak.

Afyonkarahisar Kütahya ve Eskişehir coğrafyası içerisindeki Frig vadisi bünyesindeki bir birinden değerli eserlerle birlikte inanç turizminin de gözde mekanlarından birisi olma yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldiği Çankaya Köşkü'nde yaptığı konuşmada, son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa dikkat çekerek, “Biz kilise, manastır, sinagog, bunları hazinemizden, kendi cebimizden restorasyonlarını yapmak suretiyle ibadete açıyoruz. Bütün bunlar açık net ortadayken acaba şu anda Fransa'da, Almanya'da Avrupa'nın birçok yerinde Müslümanların ibadet hanelerine yapılan bu tür bombalama yaklaşımlarını neyle izah edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.



Kilisedeki restorasyon kısa bir süre sonra başlıyor

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