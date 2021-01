BAL’a yükselen İscehisarspor’da hedef 3. Lig

20192020 Afyonkarahisar Süper Amatör Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselen İscehisarspor lige katılım için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurusunu gerçekleştirdi.

İscehisarspor Kulüp Başkanı Erdem Mercan yaptığı açıklamada, lige katılım payını yatırarak TFF’ye gerekli evrakları gönderdiklerini ifade etti. Mercan, “Kadro yapılanması için çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de gerekli tüm şartları sağlayarak federasyonumuzun alacağı kararı bekleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanımızda olarak her türlü desteği sağlayan İscehisar Belediye Başkanımız Ahmet Şahin’e teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şahin ise İscehisar’ı BAL’da temsil edecek olan İscehisarspor’un bulunduğu her kulvarda şampiyonluğun en büyük adayı olduğunun altını çizerek, “Hedefimiz 3. Lig. BAL’ı şampiyon tamamlayarak profesyonel liglerde mücadele etmek istiyoruz. Bu anlamda takımımıza her türlü desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

