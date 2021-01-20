FETÖ’den aranan bir kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FÖTÖ soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet E., isimli şahıs Afyonkarahisar otogarından Tokat’a gitmek üzere otobüse bineceği esnada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet E.’nin gerekli işlemlerin ardından T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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