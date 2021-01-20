Emirdağ’da üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan parke kilit taş döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe genelinde birçok mahallenin asfaltlama, kilit parke taşı döşeme ve yol bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiren ekipler son olarak İnkılap mahallesindeki çalışmalarını tamamladı. Yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Serkan Koyuncu “Yaz aylarından kış aylarına kadar gerek sıcak havada gerekse soğuk havada ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hemşerilerimizden aldığımız güç ve destekle ilçemizin alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaptığımız ve planladığımız çalışmalarla kıymetli hemşerilerimize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz” dedi.

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