Gastronomi şehri Afyonkarahisar’a özel hatıra paraları basıldı

UNESCO’nun gastronomi alanına dahil edilen Afyonkarahisar’ın hatıra paraları darphane tarafından basıldı. Gümüş para 100 lira, bronz para 275 lira, altın para ise 300 liradan satışa çıktı.

Afyonkarahisar Valiliğinin koordinasyonunda Afyonkarahisar Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle geçtiğimiz yıl UNESCO’nun gastronomi alanına dahil edilen Afyonkarahisar’ın bu alandaki hatıra paraları Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basıldı. Paraların basıldığını darphane kamuoyuna duyurdu.

Gastronomi noktasında hatıra olması için 3 ayrı para basıldığı bildirilirken; altın, gümüş ve bronz olarak basılan paralar internet üzerinden satışa sunuldu. Gümüş para 100 lira, bronz para 275 lira, altın para ise 300 liradan satılıyor.

Bu paraları almak isteyenlerin darphanenin internet adresinden satın alabileceği bildirildi.

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