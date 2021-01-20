Şuhut'ta 90 yaş üstü vatandaşlara korona virüs aşısı vurulmaya başlandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de evde sağlık hizmetlerine kayıtlı 90 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde korona virüs (Covid19) aşısı vurulmaya başlandı.

Şuhut Devlet Hastanesi sağlık personellerinden oluşan ekipler evde sağlık hizmetlerine kayıtlı 90 yaş ve üstü hastalara Covid19 aşısı uygulanmaya başlandı. Önce sağlık kontrolünden geçirilen 90 yaş ve üstü vatandaşlara daha sonra aşıları uygulandı. Uygulama sonrasında da aşılama yapılan vatandaşlar yarım saat gözetim altında tutuldu.

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