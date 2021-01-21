Kapısını kilitlemeyi unuttu aracına hırsız girdi

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Afyonkarahisar’da kapısı açık unutulan araca giren bir hırsız, hoparlörler ile teybi çaldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar’ın kent merkezi Örnekevler Mahallesi Çiğdem Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Türkyılmaz isimli şahıs 03 VA 850 plakalı aracının sol arka kapısını kilitlemeyi unuttu. Bunun üzerine kilitli olmayan kapıdan giren bir hırsız araçta bulunan 2 adet hoparlör ile 1 adet teyp başlığını çaldı. Polisin tahkikatı sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Erdinç Ş. yakalanarak polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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