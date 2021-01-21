Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 3 - Şanlıurfaspor: 0

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor’u 30 mağlup etti.



Stat: Zafer

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xx, Mehmet Saldıraner xx, Yasin Kılıç xx,

Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Emre Tosun xx, Onur Ramazan Toprak xxx (Mehmet Özdıraz dk. 90 ?), Cihan Özkara xxx, Seyfettin Anıl Yaşar xx, Savaş Taga xx (Ferhan Evren dk. 84 ?), Yusuf Emre Kasal xx (Görkem Güven dk. 90 ?), Aykut Uluç xx, Ferit Erişçi xx, Okan Yıldız xx, Hacı Mustafa Karabulut xx (Nazmi Candoğan dk. 76 x)

Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan xx, Göksu Alhaz xx (Mustafa Şen dk. 63 x), Süleyman Luş xx, Sefa Özdemir xx, Galip Güzel xx, Gökdeniz Varol xx (İlker Sayan dk. 65 x), Tarık Kurt xx, İhsan Uğur Göktaş xx (Volkan Geyik dk. 85 ?), Yunus Emre Gedik x (İsmail Cem Kara dk. 63 x), Enes Subaşı x, Fevzi Özkan xx,

Goller: Cihan Özkara (dk. 41 ve 53), Onur Toprak (dk. 51) (Afyonspor)

Sarı Kartlar: Okan Yıldız, (Afyonspor), Yunus Emre Gedik, İhsan Uğur Göktaş, Enes Subaşı, Sefa Özdemir (Şanlıurfaspor)

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