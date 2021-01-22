Hava sıcaklığı düşünce Şuhut'ta Gali Çayı dondu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zorlu kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, sıcaklıkların eksi 10 dereceleri görmesi sonucu Gali Çayı dondu.

Şuhut'ta kışın sert yüzünü göstermesiyle birlikte ilçe merkezindeki Gali Çayı dondu. Çetin geçen kış aylarında hava sıcaklığı ilçede eksi 10 dereceye kadar düştü. Sabah uyandıklarında ilçenin tam ortasında geçen çayın donduğunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Donan çayın görüntüsü kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, çat donmuş görüntüsü ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Meteorolojiden alınan son verilerde ise ilçede hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren yükselmeye başlayacağı ve dondurucu soğukların bir süre ara vereceği öğrenildi.

Yoldan geçen vatandaş Celal Akkaya, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Havalar çok soğuyunca Gali Çayı buz tuttu. Bu duruma çok şaşırdık" dedi.

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