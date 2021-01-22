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Devremülk satışı üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

İHA

Devremülk satışı üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından Afyonkarahisar merkezli İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan 36 şüpheliden 31'i gözaltına alındı.

Devremülk satışı üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

Devremülk satışı üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından Afyonkarahisar merkezli İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan 36 şüpheliden 31’i gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütünün önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı gibi vaatlerle kandırılarak para topladıkları iddiaları üzerine çalışma başlattı. Teknik takibin ardından 4'ü işletme sahibi, 9'u yönetici, 23'ü satış temsilcisi 36 şüphelinin yakalanması için Afyonkarahisar ve İzmir'deki 34 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 31 şüpheli ile delil niteliği taşıyan belgeler, para ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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