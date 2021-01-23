Afyonkarahisar’ın simgesi Akarçay dondu Donan Akarçay’da yüzeye çıkan çöpler ilginç görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının gece eksi derecelerin altına düştüğü Afyonkarahisar’da kentin simgelerinden birisi olan Akarçay donarak buz tuttu. Akarçay’a atılan maden suyu ve diğer çöplerin buz üstüne çıkarak donma görüntüsü ilginç bir manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar’da kent merkezinde bulunan ve şehrin simgesi haline gelen Akarçay, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Donan Akarçay’a atılan taçlar ve şişeler buzun üstünde kalırken, bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen buz tutan çayın çevresinde yürüşüe çıkarak manzarayı seyretti. Afyonkarahisar’da sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının artması ve güneşin kendini göstermesiyle de Akarçay dorone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.