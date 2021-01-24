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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatalı sollama kavgasında tır şoförünü öldüren şahıs tutuklandı

İHA

Hatalı sollama kavgasında tır şoförünü öldüren şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da trafikte hatalı solama nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çay ilçesi eski hal kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki tır şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında, 'hatalı sollama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken S.E.'nin oğlu B.E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla, tır şoförlerine art arda ateş etti. S.E. ile oğlu otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, tır şoförü Sinan Sarıkaya ve A.K.'yi hastaneye götürdü. Çay Devlet Hastanesi'nde müdahale edilen Sinan Sarıkaya kurtarılamadı. A.K. ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan şoförlerden A.K.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Sinan Sarıkaya'nın cenazesi, morga kaldırıldı.

Silahlı kavgada gözaltına alınan S.E. ve oğlu B.E. bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Çay Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.E. serbest kalırken B.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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