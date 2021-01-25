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Sigarayı bırak bir çuval patatesi kap Bu köyde 6 ayda sigarayı bırakanlar patates başta olmak üzere çeşitli yöresel yiyecekler ile ödüllendirilecek 20 yıllık tiryaki muhtar sigarayı önce kendi bıraktı sonra köylüler bıraksın diye kampanya başlattı

İHA

Sigarayı bırak bir çuval patatesi kap Bu köyde 6 ayda sigarayı bırakanlar patates başta olmak üzere çeşitli yöresel yiyecekler ile ödüllendirilecek 20 yıllık tiryaki muhtar sigarayı önce kendi bıraktı sonra köylüler bıraksın diye kampanya başlattı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı yaklaşık 800 nüfuslu Beyköy muhtarlığı tarafından sigara bırakma kampanyası başlatılırken, 6 ay sürecek kampanya sonunda ise sigarayı bırakanları başta patates olmak üzere çeşitli yöresel yiyecekler ile ödüllendirilecek. Kampanya 20 yıllık tiryaki olan ancak geçtiğimiz haftalarda sigarayı bırakan köy muhtarı tarafından başlatıldı.
Beyköy’de muhtarlık tarafından örneğine az rastlanır bir kampanya başlatıldı. Köy Muhtarı Ahmet Devrim, 6 ay içinde sigarayı bırakanları ödüllendireceklerini açıkladı. Devrim, kampanyanın şartlarının oldukça basit olduğunu kaydederek, sigarayı bırakacak olanların 1 Şubat ta muhtarlığa başvuru yapacaklarını ve 6 ayın sonunda ise muhtarlık tarafından ödüllendirileceklerini belirtti. Devrim, “Kampanya üstelik sadece Beyköy ile sınırlı olmayacak ve çevre köy, kasaba ve İhsaniye içinde geçerli olacak. Kampanyaya katılım ne kadar fazla olursa olsun verilecek armağan köy muhtarı olarak bizzat kendi imkanlarımla karşılanacak. Verilecek ödül ise patates başta olmak üzere yöreye ait bir ödül olacak” dedi.

“Maddi ve manevi zarar verdiği için böyle bir kampanya başlattık”
Devrim, öncelikle sigarayı kendisinin bırakarak kampanyaya başladığını hatırlatarak şunları söyledi:
“Sonradan aklımıza geldi, halkımızın maddi ve manevi zarar verdiği için böyle bir kampanya başlatmayı düşündük. Köyümüzden, çevre köylerden ve ilçemizden olsun yoğun ilgi var ve inşallah bunu devam ettireceğiz. Kampanyamızda 6 ay sonra bir hediye dağıtımımız olacak basın mensupları olarak 6 ay sonra sizlerin de gelip haber yapmasını bekliyoruz inşallah.”

“Hediyemizi sürpriz düşünüyoruz”
Devrim hediyelerinin sürpriz olarak düşündüklerini ve doğal üretilen ürünlerle başarı sağlayanları ödüllendirmeyi düşündüklerini dile getirerek, “Kampanyamız İhsaniye, Kayıhan, Akören, Üçlerkayası, Beyköy gibi beldelerimiz, köylerimiz ve ilçemiz için de geçerli olacak. Şuana kadar köyümüzden 6 kişi kadar başvuru var, bizde takip ediyoruz ve kampanyayı yeni başlattık. İnşallah çoğalacak diyerek kampanyamız ekonomik yönden de vatandaşımıza faydası olacak, vatandaşlarımızdan da oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Ben kendim yaklaşık 20 yıldır sigara kullanıyordum ve bıraktım. İdarecilerimize, amirlerimize, başkanlarımıza sigara içenleri bırakmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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