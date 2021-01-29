Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Sultandağı ilçesinde önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında gözaltın alınan S.G. ile Y.U., isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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