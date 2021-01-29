İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi 'Aile Yılı’na dikkat çekmek için velileriyle birlikte kısa film çektiler

Afyonkarahisar Valiliği tarafından 2021 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından kentteki bir ilkokul öğrencileri, ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla velileri ile birlikte kısa film çekti.

Afyonkarahisar Valiliği kentte aile yapınsın güçlenmesi ve aileye olan önemin daha da artması amacıyla bu yılı “Aile Yılı” olarak ilan etti. Aile Yılı Projesi kapsamında Afyonkarahisar Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğrencileri de ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla bir kısa film hazırladı. Okuldaki öğrenciler ve velilerin oynadığı kısa filmde aile yapısınındı ne denli önemli ve güçlü olduğu vurgusu yapıldı. Filmde ayrıca müzik eşliğinde aileye ilişkin şiir de okunurken, toplumda güçlü olan aile yapısının tüm yurdu ne denli etkilediği vurgusu yapıldı.

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