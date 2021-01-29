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Emirdağ’da belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yağan kar sonrası belediye ekipleri ilçe genelinde kar temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.

Emirdağ’da belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yağan kar sonrası belediye ekipleri ilçe genelinde kar temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.
Emirdağ’da, kar yağışının ardından çalışmalara ara vermeden devam eden belediye ekipleri ilçede ana yollar ve minibüs güzergahlarını trafiğe açık tutabilmek için karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca ekipler kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmayı en aza indirmek için ilçe merkezinde ki kaldırımlara dona karşı solüsyon dökme çalışması yaptı.

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