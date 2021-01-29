Vali Çiçek’ten Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYP) açıklaması: “TYP sayesinde 2020 yılında kamu kurumlarındaki personel ihtiyacı giderildi”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 2020 yılında Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYP) kapsamında kentte özellikle okullar, camiler ve diğer kamu kurumlarındaki personel ihtiyacının proje sayesinde giderildiğini kaydederek, “2021 programı ile de güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

Afyonkarahisar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olağan toplantısı Vali Çiçek’in başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde yapıldı. Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi konuları görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Çiçek, TYP’nin önemine dikkat çekerek, “Ülkemizde de istihdamla ilgili en önemli kurumlarımızın başında da Türkiye İş Kurumu geliyor. İş arayanla eleman arayanların ortak bir noktada buluşmalarını sağlayan, kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda çeşitli programlarla birçok faaliyeti olan İŞKUR Türkiye geneli olduğu gibi ilimizde de önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Zaman zaman basına da yansıdığı üzere kamu ve özel sektör işbirliği kapsamında protokoller imzalıyoruz. Biz 20192020 yıllarında TYP’den de ciddi anlamda istihdam sağladık. Kamudaki birtakım hizmetleri Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında gidermiş olduk. Özellikle okullarımızdaki, camilerimizdeki ve diğer kamu kurumlarındaki ihtiyaçlarımızı bu vesileyle giderdik. 2021 programı ile de güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.



2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü

Gerçekleştirilen toplantı, 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan istihdam politikaları ve eğitim programları hakkındaki hususların değerlendirilmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Toplantıda ayrıca Vali Çiçek başkanlığında, Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan ile İŞKUR Müdürü Ahmet Karakaya arasında İş Kulübü faaliyetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda

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