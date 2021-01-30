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Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 80 - Darüşşafaka Tekfen: 79

İHA

Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 80 - Darüşşafaka Tekfen: 79

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 8079 mağlup etti.
Karşılaşmanın 4. dakikasını HDI Sigorta Afyon Belediyespor 97 önde geçse de kalan dakikalarda hücumda etkisini artıran Darüşşafaka Tekfen, ilk periyodu 2119 üstün tamamladı.
İkinci periyotta üstünlüğü tekrar ele alan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 14. dakikayı 2621 önde geçti. Skor üretmekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında ev sahip ekip, devreyi 3834 galip durumda kapattı.
Konuk ekip ikinci yarıya iyi başlarken, 22. dakikada 4039 öne geçti. Çekişmeli geçen üçüncü çeyrekte Anderews, Jerrett, Sinan Güler ve Erkan Veyseloğlu'yla skor bulan Darrüşşafaka Tekfen, son periyoda 5855 üstün durumda girdi.
Son periyodun ilk saniyelerinde hücumda etkili olan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 32. dakikada Macura'nın 3 sayılık atışıyla karşılaşmada 6360 öne geçti. Cruz, Macura ve Wright'ın skorer oyunuyla oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekibe hızlı karşılık veren Darrüşaffaka Tekfen, son dakika içinde Andrews'un 3 sayılık atışıyla tekrar üstünlüğü ele geçirdi. (7978) Karşılaşmanın bitimine 26 saniye kala Harun Apaydın'ın pota altında bulduğu sayıyla HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 8079 galip ayrıldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 1, Wright 12, Cruz 13, Kairys 10, Leissner 8, Harun Apaydın 8, Egemen Güven 6, Macura 22
Darüşşafaka Tekfen: Luther 5, Magatte 2, Andrews 28, Doğuş Özdemiroğlu 12, Jerrett 16, Erkan Veyseloğlu 7, Berk Demir 2, Emircan Koşut, Sinan Güler 2, Buford 3, Görkem Doğan 2
1. Periyot: 1921
Devre: 3834
3. Periyot: 5558
5 faulle çıkan: Cruz (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

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