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Afyonkarahisar’da fahiş fiyat ve etiket denetimi Denetime çıkan ekipler aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını belirlemeye çalıştı

İHA

Afyonkarahisar’da fahiş fiyat ve etiket denetimi Denetime çıkan ekipler aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını belirlemeye çalıştı

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürü işbirliğinde semt pazarlarına ve marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde fiyat dalgalanmalarının ve aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını belirlenmeye çalışıldı.
Denetimlere Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer bizzat katılırken, fahiş fiyat artırımının önüne geçme adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Pandemi süreci boyunca maske mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra fahiş fiyat uygulamalarına karşı da çalışma yaptıklarını kaydeden Çelik, her zaman sahalarda olacaklarını belirtti. Çelik, “Artan fahiş fiyat ve etiket kontrolü amacıyla her gün her pazarda yaptığımız gibi denetimlerimize devam ediyoruz. Pek çok komisyonda zabıta teşkilatımızdan arkadaşlarımız var. Bu zor dönemde halkımızın yanında olmak adına denetimlerimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle bizlerden desteğini esirgemeyen Ticaret Bakanlığımıza, Valimiz Gökmen Çiçek’e ve Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Haksız fiyat artışlarını önlemek adına denetimleri yapıyoruz”
Sümer ise haksız fiyat artışlarını önleme adına Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye çapında başlatılan çalışmaları Afyonkarahisar’da aralıksız devam ettiklerini vurguladı. Sümer, “Ticaret Bakanlığımızın Türkiye çapında başlatmış olduğu haksız fiyat artışlarını önlemek adına yapmış olduğumuz çalışmalar ilimizde başta valimiz olmak üzere belediye başkanımızın da desteği ile aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz sırasında fiyat dalgalanmalarını, aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını tespit ediyoruz” diye konuştu.

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