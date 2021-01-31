Ruslar bu hafta da Afyonkarahisar’ın tarihi sokaklarını boş bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ruslar bu hafta da Afyonkarahisar’ın tarihi sokaklarını boş bırakmadı

İHA

Ruslar bu hafta da Afyonkarahisar’ın tarihi sokaklarını boş bırakmadı

Afyonkarahisar’ın tarihi sokakları hafta sonu kısıtlamasında Rus turistlerin akınına uğradı. 45 Kişilik Rus kafilesi Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Afyonkarahisar’ın nostaljik görünümlü yapıları ile dikkat çeken semti Çavuşbaş, turistlerin ilgi odağı olurken, Ruslar tarihi konakları hayranlıkla inceledi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Afyonkarahisar sokaklarını, Rus Turistler doldurdu. Kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezen turistler, özellikle Çavuşbaş’taki tarihi konaklara hayran kaldı. Mevlevihane Müze Müdürü Hasan Özpınar, Rus kafileye eşlik ederek tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgilendirme yaptı. Özpunar şöyle konuştu:
“Afyonkarahisar hafta sonu kısıtlamalarının olduğu bir günde yine turistleri ağırlıyor. Şehrimiz pek çok tarihi noktası ve kültürel değeriyle yine günümüzde de Rus turistleri çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya’dan pek çok turist ilimize geldiler. Bugünkü gezimizde Afyonkarahisar’ın tarihi noktaları sonrasında Frig Vadisi’yle gezimize devam edecek. Yani Afyonkarahisar tarihi, kültürel noktalarıyla daha fazla tanınmayı, daha fazla gezilmeyi ve bilinmeyi hak ediyor. Gelen misafirlerimiz Afyonkarahisar’ın bu yönünü çok dile getiriyorlar. Bizlere de onlara eşlik ederek gezdirmek görevi düşüyor.”

"Türk mutfağıyla yakından ilgileniyorum"
Rusyalı Elana Vorontsova ise 15 yıldır Türkiye’de yaşadığını ifade ederek “Türk mutfağıyla yakından ilgileniyorum. Afyonkarahisar’a gelmek benim için çok kıymetli. Afyonkarahisar tarihiyle, termal otelleriyle, mutfağıyla gerçekten çok güzel. Yöresel mutfağı ve patatesli ekmeğini denedik gerçekten harika bir lezzet. Afyonkarahisar önemli bir kavşak noktada bulunuyor. Bütün mola tesisleri burada. Yıllardır Afyonkarahisar’dan geçerken her zaman kaymak ve sucuk alıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da fahiş fiyat ve etiket denetimi Denetime çıkan ekipler aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını belirlemeye çalıştı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da fahiş fiyat ve etiket ...
Düzensiz göçmen operasyonunda 25 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Düzensiz göçmen operasyonunda 25 Afganistan uyruklu ...
Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 80 - Darüşşafaka Tekfen: 79
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: ...
Gözaltına alınan muhtar gazetecilere akıl almaz hareket Kaymakamlığın açığa aldığı muhtar adliye çıkışında gazetecilere öyle bir hareket yaptı ki görenler dona kaldı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan muhtar gazetecilere akıl almaz ...
Aldıkları eğitimle ürettiklerini kooperatifleri sayesinde satışa sunuyorlar Çobanlar Kadın Kültür Evi’nde üretim başladı “Kadın Kültür Evleri Projesi” ile 212 bin 137 kadın, uzman kişilerden aldıkları çeşitli eğitimlerle kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak 40 farklı alanda eğitim alan kadınlar bu hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyor
YEREL HABERLER Aldıkları eğitimle ürettiklerini kooperatifleri ...
Pandemi döneminde topraksız tarıma ve domatese ilgi arttı Evde kalan vatandaş daha fazla domates tüketiyor
YEREL HABERLER Pandemi döneminde topraksız tarıma ve domatese ilgi ...
Fuhuş yapılan evi takibe alan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı Polisin yaptığı operasyonda fuhuşu yaptıran da yabancı uyruklu çıktı
YEREL HABERLER Fuhuş yapılan evi takibe alan polis, şüphelileri ...
Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde, köy sakinleri alan kılavuzu oldu
YEREL HABERLER Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde, köy ...
Başkan Zeybek: "Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde büyük bir gayretle çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Zeybek: "Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde ...
Vali Çiçek’ten Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYP) açıklaması: “TYP sayesinde 2020 yılında kamu kurumlarındaki personel ihtiyacı giderildi”
YEREL HABERLER Vali Çiçek’ten Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYP) ...
Başkan Şahin projelerini Uzun’a anlattı
YEREL HABERLER Başkan Şahin projelerini Uzun’a anlattı
Emirdağ’da belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor
YEREL HABERLER Emirdağ’da belediye ekipleri karla mücadeleye devam ...
İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi 'Aile Yılı’na dikkat çekmek için velileriyle birlikte kısa film çektiler
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile ...
Afyonkarahisar’da Covit-19 aşısı yapılan kişi sayısı 16 bin 613'u ulaştı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Covit-19 aşısı yapılan kişi sayısı ...
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi
YEREL HABERLER Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları ...