Efeler Ligi: Afyon Belediye: 3 - Sorgun Belediyespor: 2

AXA Sigarto Efeler Ligi’nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı ligin 25. haftasında Sorgun Belediyespor’u 32 mağlup etti.

AXA Sigarto Efeler Ligi’nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı ligin 25. haftasında evinde Sorgun Belediyespor’u misafir etti. Afyon Belediye rakibini 32 yenerek galibiyet sayısını 7’ye çıkardı. Efelerin puanı ise galibiyetin ardından 23’e yükseldi.

Maçın ilk setin karşılıklı ataklarla başladı. Çekişmeli devam eden karşılaşmada Afyon Belediye setin sonuna doğru farkı açarak ilk seti 2521 kazandı. 10

İkinci sete yine iki ekip başa baş mücadele ile başladı. Set sonuna doğru Sorgun farkı açtı. Afyon Belediye bu seti rakibine 1925 teslim etti. 11

Üçüncü sete hızlı başlayan Sorgun 1725 gibi farklı skorla seti kazandı. 12

Dördüncü sette Afyon Belediye hızlı başladı. Sorgun daha oyuna giremeden Afyon seti 2515 kazandı. 22

TaiBreak setine hızlı başlayan Efeler, 84 ile öne geçti. Sorgun Belediye 1212’de eşitliği yakalasa da Afyon Belediye seti bırakmadı ve 1513 kazandı. 32

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