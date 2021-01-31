Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı Üfürükçü ve ona yardım eden 2 kişi psikolojik sorunları olan gencin babasını dolandırdı

Afyonkarahisar’da bir kişi, psikolojik rahatsızlığı olan oğlunu iyileştireceğini söyleyen üfürükçü tarafından 11 bin TL dolandırıldı.
Şuhut ilçesinde uzun süredir psikolojik sorunları olan oğlu Uğur K.’yi (22) tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götüren baba Salim K., (61) iddiaya göre burada tedavi için başka bir servise gelen ve isminin sadece Niyazi olarak bildiği şahıs ile tanıştı. Baba Salim K., şahısla bir süre konuşarak oğlunun hastalığından bahsedince Niyazi isimli şahıs baba Salim K.’ya, Yaşar S., (48) Atakan isimli biri ile tanıştıracağını, onun kendisine yardımcı olacağını söyledi. Salim K., bunun üzerine Yaşar S. ile telefon üzerinden irtibata geçti. Yaşar S., Salim K.’nın oğlunun hastalığı hakkında bazı bilgiler aldıktan sonra kendisini birkaç gün içinde arayacağını söyledi. Telefon görüşmesinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra Yaşar S., Salim K.’yı tekrar arayarak 6 bin TL’si peşin 3 bin TL’si ise çocuk iyileştikten sonra verilmek üzere anlaştı. Salim K., şahsın söylediği 6 bin TL’yi çevresindeki insanlardan borç para bularak Yaşar S.’nin söylediği ve sonrasında Perihan U. isimli kadına ait olduğu anlaşılan banka hesabına yatırdı.
Mahkeme tutanaklarına geçen ifadeler akıllara durgunluk verdi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.