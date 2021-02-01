Şuhutlu uzman çavuş Suriye'de çatışmada yaralandı

Suriye'de terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Şuhutlu Uzman Çavuş Ahmet Karakuş yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman Çavuş Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.