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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü 'cami alemi' ustası 80 yaşında hayatını kaybetti

İHA

Ünlü 'cami alemi' ustası 80 yaşında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 10 yaşından bu yana cami alemi yapan bakırcı ustası Mustafa Sallı 80 yaşında hayata veda etti.
Sandıklı ilçesinde 20 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri ile mücadele eden ve yaptığı alemlerle ün Türkiye dışına bile yayılan bakırcı ustası Sallı 20 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri başta olmak üzere yaşlılığa bağlı hastalıklara yenik düşerek hayatını kaybetti. 10 yaşında başladığı bakırcı ustalığında çok sayıda usta yetiştiren ve cami alemi konusunda her zaman aranan isimlerden biri olan Sallı’nın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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